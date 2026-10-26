"Tanto fumo e poco arrosto, anche se si sacrifica nei rientri". Voti e pagelle Lang

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Noa Lang in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

  • Gazzetta dello Sport 6 Nel primo tempo è devastante: un cross tagliato non sfruttato, la palla in verticale per De Bruyne. Poi nel secondo si spegne di colpo
  • Il Mattino 5,5 Avendo la sindrome di Calimero fin dai tempi di Conte, fa un errore dopo l'altro. Ma qualcosa pure la "ingarra". Esce Mancini su di lui e non può essere un cliente facilissimo per l'olandese, soprattutto quando si tratta di provare a puntare l'uomo e saltarlo.
  • Repubblica 5,5 Tanto fumo e poco arrosto, anche se si sacrifica nei rientri. 
  • Corriere dello Sport 5,5 Tanto fumo e ancora poco arrosto. 
  • Tuttosport 5 Scelte costantemente sbagliate, poteva pure avere una bella occasione per segnare prima del 2-2 della Roma, ma si incarta.
  • Corriere della Sera 6
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