Allarme Badiashile, stamattina gli esami: filtra già una cattiva notizia

La ripresa degli allenamenti a Castel Volturno impone a Massimiliano Allegri di fare i conti con una situazione d'emergenza nel reparto difensivo. Il tecnico azzurro deve infatti fare i conti con retroguardia che non solo sta evidenziando grosse difficoltà di tenuta in campo, ma che vive ancora una volta un allarme di tenuta fisica con l'ennesimo forfait.

Infortunio Badiashile: cosa filtra dopo Napoli-Roma

A cadere questa volta è Benoît Badiashile, reduce da un'ottima prestazione contro la Roma, ma ora costretto nuovamente ai box.

Il difensore francese ha accusato un problema muscolare che desta grandissima preoccupazione nell'ambiente partenopeo: come si legge su Il Mattino oggi in edicola, il centrale si sarebbe fermato accusando un dolore allo stesso identico muscolo che di fatto ne sta condizionando la carriera negli ultimi cinque anni. Situazione che dunque non promette affatto bene.

Una fragilità cronica che ora priva la squadra di quello che stava diventando un elemento chiave nello scacchiere azzurro. L'ambiente resta in attesa: stamattina sono in programma gli esami strumentali di rito presso la clinica Pineta Grande per stabilire l'entità esatta dello stop e i tempi di recupero.