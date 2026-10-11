McTominay titolare in Champions? Decide Allegri, ma occhio al rischio

Ultime calcio Napoli - Scott McTominay è tornato e ora il Napoli non vede l'ora di goderselo più tempo possibile. Perché il centrocampista scozzese per poco non lasciava già il segno subito contro il Frosinone in 30 minuti di gioco.

Trentadue giorni dopo l'intervento al cuore, Scott McTominay è tornato in campo con la maglia del Napoli. Un rientro atteso, arrivato nella sfida contro il Frosinone, che rappresenta un passaggio importante nel percorso di recupero del centrocampista scozzese. Massimiliano Allegri aveva previsto per lui circa mezz'ora e il programma è stato rispettato.

Adesso l'obiettivo è ritrovare progressivamente la condizione fisica migliore, senza forzare i tempi. Intanto, nella vittoria azzurra.

McTominay

McTominay titolare contro il Villarreal? Allegri decide

Il ritorno di McTominay ha un significato particolare. Dopo l'intervento effettuato a Manchester e il periodo di riposo trascorso lontano dal campo, lo scozzese ha ripreso gradualmente gli allenamenti, prima a casa con un personal trainer e poi nuovamente a disposizione del Napoli.

Contro il Frosinone ha giocato circa mezz'ora, mostrando la consueta personalità e alcuni spunti interessanti. Non sono mancate, però, le difficoltà legate alla condizione fisica ancora da ritrovare: McTominay ha provato a rendersi pericoloso, ma non è riuscito a sfruttare un paio di occasioni in area avversaria.

Dopo un mese di stop, una situazione comprensibile. La priorità resta recuperare brillantezza e ritmo partita, seguendo le indicazioni dello staff medico e tecnico.

Come spiega Il Mattino, ora il prossimo appuntamento è già alle porte e il Napoli dovrà affrontare il Villarreal a distanza ravvicinata dalla gara contro il Frosinone. Per questo Allegri dovrà valutare attentamente le condizioni del centrocampista scozzese.

L'ipotesi di un'altra partenza dalla panchina resta da considerare, con la possibilità di aumentare gradualmente il minutaggio nelle successive partite. Un eventuale ritorno dal primo minuto dipenderà dalle risposte offerte in allenamento e dalla condizione raggiunta.

L'obiettivo è riavere al più presto il miglior McTominay, ma senza correre rischi inutili dopo un percorso di recupero così delicato. Le prossime sedute saranno decisive per capire quale sarà il suo impiego contro gli spagnoli.