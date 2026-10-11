Sosa: "Che grande De Bruyne, anche Badiashile tra i migliori"

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Roberto “El Pampa” Sosa, intervenuto a Tele A nel corso della trasmissione La Partita dei Campioni ha parlato dopo Napoli-Frosinone:

"Primo tempo bello, mi era già piaciuta la formazione. Che grande De Bruyne! E giocatori come lui più giocano più si trovano bene. L’età è relativa nel calcio di oggi, lui ha giocato ai massimi livelli e sa come recuperare. Badiashile tra i migliori, poi nel secondo tempo ha gestito anche se il Frosinone ha creato qualcosa anche senza parate clamorose di Meret".

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