Il Napoli cambia filosofia! Niente squadra moscia ma aggressiva, c'è un leader

Ultime notizie SSC Napoli - Rieccolo il Napoli. Batte nettamente il Frosinone-rivelazione con un netto 3-0 e grazie ad un cambio di filosofia, scrive Tuttosport: la squadra sparagnina e moscia "lascia il posto ad una formazione aggressiva ed offensiva grazie all’utilizzo di tre attaccanti puri, oltre ad un sontuoso De Bruyne diventato finalmente condottiero e leader di una squadra che ha tutte le carte in regola per vivere ancora una stagione da protagonista".

«De Bruyne non si discute - ha detto Allegri - È un giocatore straordinario, e da play potrebbe allungarsi la carriera. Del mio Napoli mi è piaciuta la voglia e l’aggressività che ci abbiamo messo fin dall’inizio. Invece mi sono piaciute meno alcune scelte tecniche: ci sono state cinque o sei situazioni che sarebbero state da chiudere meglio»