Como-Roma, espulsione diretta per Malen: salta la gara contro il Napoli? | FOTO

Serie A - Clamorosa espulsione per Donyell Malen nel secondo tempo della partita Como-Roma 0-0. L'attaccante di Gian Piero Gasperini rimedia un cartellino rosso diretto che mette nei guai i giallorossi allo stadio Sinigaglia e che rischia di compromettere i piani dell'allenatore anche per il prossimo turno Serie A.

Como-Roma, espulsione Malen: la moviola

Al minuto 53 Malen è stato protagonista di una brutta entrata ai danni di Kaiki. L'arbitro non ci ha pensato due volte ed ha estratto il cartellino rosso che vale l'inferiorità numerica per la Roma.

Anche Luca Marelli, ex arbitro e moviolista, ha analizzato l'episodio a DAZN ed ha concordato con la decisione del direttore di gara:

"Rosso corretto, sfiora il pallone, ma è entrato malissimo, con il piede sollevato sopra la caviglia, il ginocchio è teso".

Moviola Como-Roma, espulsione Malen: salta il Napoli?

Squalifica Malen: una o due giornate? A rischio per il Napoli

La presenza di Malen nel big match contro il Napoli è a rischio. In caso di squalifica di due giornate, l'attaccante della Roma salterebbe la sfida contro gli azzurri di Massimiliano Allegri in calendario tra due giornate, il 24 ottobre.

Espulsione Malen, cosa dice il regolamento

Malen ha ricevuto un rosso diretto per grave fallo di gioco al minuto 53. Stando al regolamente, il "grave fallo di gioco" comporta una giornata di squalifica. Se tutto venisse confermato anche dal Giudice sportivo, l'olandese dovrebbe quindi saltare solo la partita contro il Genoa di settimana prossima e ritornare contro il Napoli il 24 ottobre.