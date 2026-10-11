"Mossa inattesa di Allegri, applausi meritati". Voti e pagelle Badiashile
Rassegna Stampa 09:45
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Benoit Badiashile in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport (6,5): Sfrutta benissimo la prima chance da titolare, cancellando il ricordo dell’incubo di San Siro. Di fisico ma non solo: applausi.
- Il Mattino (6): Mossa inattesa di Allegri: se la deve vedere con il guizzante Ghedjemis e non sempre è facile tenere sull'algerino. Qualche proposizione offensiva e qualche intervento giocando d'anticipo. Tanto da fare ma nella realtà poco da penare
- Repubblica (6,5): Prima apparizione da titolare e applausi meritati dal Maradona, si fa apprezzare per forza fisica e tempismo nelle chiusure.
- Corriere dello Sport (7): Alla prima da titolare: in totale controllo del proprio corpo e dello spazio. Dalle sue parti il Frosinone non passa.
- Tuttosport (6,5): In decisa crescita.
- Corriere della Sera (6,5):
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