Tabellone Coppa Italia: Napoli-Fiorentina agli ottavi, ecco l'eventuale avversario ai quarti di finale
Ecco chi sarà l'avversario del Napoli agli ottavi di finale di Coppa Italia 2026-2027, scopri il tabellone aggiornato
Tabellone Coppa Italia 2026-2027, tutte le partite con il calendario Coppa Italia aggiornato per la nuova competizione italiana che si concluderà con la finale in programma il 19 maggio 2027 allo stadio Olimpico di Roma. Scopriamo insieme date e orari del tabellone Coppa Italia.
Tabellone Coppa Italia: data e orari
Il tabellone di Coppa Italia con la data della prossima partita del Napoli. La squadra partenopea comincerà la competizione a partire dagli ottavi di finale contro la Fiorentina con gara da definire tra il 2 dicembre, il 16 dicembre o il 13 gennaio.
- L'avversario del Napoli ai quarti di finale sarà la vincente di Atalanta-Udinese, partita degli ottavi di finale in programma mercoledì 16 dicembre 2026 ore 21:00.
Tabellone Coppa Italia: risultati
Partite Coppa Italia, c'è attesa per scoprire chi andrà avanti nel percorso. Qui tutti i risultati Coppa Italia con date e orari su dove vedere le partite:
Risultati Coppa Italia, turno preliminare:
- Vicenza-Catania 3-4 dcr
- Ascoli-Potenza 3-1
- Arezzo-Brescia 2-0
- Benevento-Ravenna 5-3
Risultati Coppa Italia, trentaduesimi di finale:
- Parma-Catania 2-0
- Cagliari-Arezzo 1-0
- Monza-Avellino 3-0
- Fiorentina-Benevento 4-1
- Catanzaro-Sudtirol 3-4 dcr
- Udinese-Padova 1-0
- Venezia-Modena 3-2
- Torino-Carrarese 1-0
- Frosinone-Juve Stabia 4-1
- Genoa-Ascoli 4-1
- Verona-Entella 3-2 dcr
- Lazio-Mantova 0-2
- Pisa-Empoli 4-3 dcr
- Sassuolo-Cesena 3-0
- Cremonese-Sampdoria 2-0
- Palermo-Lecce 2-0
Sedicesimi di finale di Coppa Italia
- 1 settembre ore 18:00, Cremonese-Parma2-0
- 1 settembre ore 21:00, Torino-Monza 0-1
- 2 settembre ore 15:00, Sassuolo-Frosinone 4-3 (dcr)
- 2 settembre ore 18:00, Udinese-Venezia2-1
- 3 settembre ore 18:00, Palermo-Mantova5-2
- 3 settembre ore 21:00, Cagliari-Verona1-2
- 15 settembre ore 18:00, Genoa-Sudtirol 1-0
- 15 settembre ore 21:00, Fiorentina-Pisa 3-0
Ottavi di finale Coppa Italia
- 1 dicembre ore 21:00, Inter-Genoa
- 2 dicembre ore 21:00, Como-Cremonese
- 3 dicembre ore 21:00, Juventus-Sassuolo
- 12 dicembre ore 21:00, Roma-Verona
- 15 dicembre ore 21:00, Bologna-Palermo
- 16 dicembre ore 21:00, Napoli-Fiorentina
- 13 gennaio, ore 21:00, Milan-Monza
- 26 gennaio, 21:00, Atalanta-Udinese
Quarti di finale Coppa Italia
- Inter/Genoa vs Bologna/Palermo
- Milan/Monza vs Como/Cremonese
- Roma/Verona vs Juventus/Sassuolo
- Atalanta/Udinese vs Napoli/Fiorentina