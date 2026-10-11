"È ispirato e rabbioso, Allegri gli ha dato fiducia e ha saputo ripagarla". Voti e pagelle Lang
Rassegna Stampa 10:45
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Noa Lang in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport (7): È ispirato e rabbioso, aizza il pubblico. E trova il secondo gol a Napoli.
- Il Mattino (6,5): Gli scatti ci sono. La qualità della giocata molto meno. Si allarga bene, trova gli incroci giusti, si toglie la soddisfazione del gol del raddoppio a coronamento di una crescita non esponenziale ma importante. Cala in maniera impressionante nella ripresa
- Repubblica (7): Segna un gol da opportunista ed è spesso pericoloso, anche se non sempre cinico.
- Corriere dello Sport (6,5): Il secondo gol con la maglia del Napoli. Facile facile, a porta vuota, ma la sua partita non si può riassumere così: Allegri gli ha dato fiducia e lui ha saputo ripagarla.
- Tuttosport (7,5): Non segnava da quasi un anno e solo lui sa quanto ne aveva bisogno.
- Corriere della Sera (7):
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