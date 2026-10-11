Sosa: "Che grande De Bruyne! Più gioca più si trova bene. Badiashile tra i migliori"
Le Interviste 07:00
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Roberto Carlos Sosa ha commentato così Napoli-Frosinone a Tele A, soffermandosi su De Bruyne e Badiashile
Calcio Napoli - Roberto Carlos Sosa, noto ai più come "El Pampa", ha commentato così la partita vinta dal Napoli contro il Frosinone per 3-0. Ecco quanto da lui affermato ai microfoni di Tele A:
"Primo tempo bello, mi era già piaciuta la formazione. Che grande De Bruyne! E giocatori come lui più giocano più si trovano bene. L’età è relativa nel calcio di oggi, lui ha giocato ai massimi livelli e sa come recuperare. Badiashile tra i migliori, poi nel secondo tempo ha gestito anche se il Frosinone ha creato qualcosa anche senza parate clamorose di Meret".
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