Allegri cambia e convince: sorprese Badiashile e Lang, in cerca di condizione Neres
Napoli-Frosinone lascia molto di più di soli 3 punti: le scelte tattiche di Massimiliano Allegri, le gerarchie sui calci di rigore, la crescita di alcuni interpreti e la gestione delle energie considerando che tra due giorni c'è già la sfida di Champions League contro il Villarreal
Ultime calcio Napoli - Napoli-Frosinone lascia molto di più di soli 3 punti: le scelte tattiche di Massimiliano Allegri, le gerarchie sui calci di rigore, la crescita di alcuni interpreti e la gestione delle energie considerando che tra due giorni c'è già la sfida di Champions League contro il Villarreal.
Allegri cambia assetto: torna la difesa a tre
La prima sorpresa arriva dalla formazione iniziale come scrive Il Mattino. Allegri sceglie di riproporre la difesa a tre, affidandosi a Rrahmani, Marin e Badiashile e lasciando inizialmente in panchina Beukema.
Una scelta che punta a garantire maggiore solidità contro un Frosinone aggressivo, capace di pressare alto e mettere in difficoltà gli avversari attraverso un'organizzazione efficace. La squadra di Alvini si dimostra infatti un avversario scomodo, pronto a disturbare la costruzione azzurra e a recuperare palloni in zone pericolose.
Il Napoli riesce però a trovare un equilibrio migliore, con Di Lorenzo pronto a dare una mano in fase difensiva e Hojlund incaricato di fare da riferimento offensivo. La prova di Badiashile è ordinata, mentre sulle fasce Noa Lang mostra intraprendenza. David Neres, invece, appare ancora alla ricerca della condizione migliore.