Biglietti Venezia-Napoli: prezzo settore ospiti e info per i tifosi residenti in Campania

Ultime notizie Napoli - Venezia FC comunica che, in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, in occasione della partita Venezia-Napoli, in programma sabato 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo, la vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio, ad eccezione del Settore Ospiti, sarà riservata ai residenti in tutte le regioni d’Italia, con esclusione della Campania, e sarà consentita esclusivamente ai possessori della Venezia FC Supporters Card, sottoscritta in data antecedente al 1° ottobre 2026.

Alla luce di tali disposizioni, non sarà attivata la Fase 3 della prevendita.

Biglietti Venezia-Napoli: prezzo settore ospiti

Biglietti Venezia-Napoli: prezzo settore ospiti

Per i residenti nella Regione Campania, la vendita sarà consentita esclusivamente per il Settore Ospiti purchè possessori della tessera di fidelizzazione della SSC Napoli.

PREZZO BIGLIETTI – SETTORE OSPITI

Intero: € 45,00 + diritti di prevendita.

La prevendita per il settore ospiti sarà attiva dalle ore 10:00 di Giovedì 15 ottobre alle ore 19:00 di Venerdì 16 ottobre.

Il titolo di accesso comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato andata e ritorno dal Venice Gate Parking allo stadio Pier Luigi Penzo e non dà diritto all’utilizzo di altri servizi di trasporto pubblico.

I bambini di età pari o inferiore a 4 anni potranno accedere allo stadio Pier Luigi Penzo senza essere in possesso di un titolo di accesso.

Il Settore Ospiti non è attrezzato per accogliere persone con disabilità motoria.

Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita presso i botteghini dello stadio il giorno della partita. Si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non recarsi a Venezia sprovvisti di titolo di accesso.

In ottemperanza alla normativa vigente, ciascun biglietto dovrà essere intestato all’effettivo utilizzatore.