Giuliani: "Lucca deve andare altrove e Allegri deve inventarsi qualcosa per non schierare Hojlund"

Le Interviste ico calendario ico orologio06:00  
LuccaLucca
GF
Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Sul suo profilo X, il giornalista Fulvio Giuliani ha sottolineato soprattutto le prestazioni di Lucca:

"Una bella serata azzurra, al netto di un rigore generoso (in questi casi inviterei sempre tutti a mettersi nei panni dei tifosi avversari…). Buone notizie: De Bruyne di un’altra categoria (qualche buontempone lo aveva dato per finito). Badiashile mica male. Il miglior Lang di Napoli. Il ritorno di McTominay. Brutte: Lucca deve andare altrove e Allegri deve inventarsi qualcosa per non schiantare Hojlund",

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top