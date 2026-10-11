Giuliani: "Lucca deve andare altrove e Allegri deve inventarsi qualcosa per non schierare Hojlund"
Le Interviste 06:00
Lucca
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Sul suo profilo X, il giornalista Fulvio Giuliani ha sottolineato soprattutto le prestazioni di Lucca:
"Una bella serata azzurra, al netto di un rigore generoso (in questi casi inviterei sempre tutti a mettersi nei panni dei tifosi avversari…). Buone notizie: De Bruyne di un’altra categoria (qualche buontempone lo aveva dato per finito). Badiashile mica male. Il miglior Lang di Napoli. Il ritorno di McTominay. Brutte: Lucca deve andare altrove e Allegri deve inventarsi qualcosa per non schiantare Hojlund",
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