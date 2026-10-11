Le pagelle di Del Genio: voto 8 a De Bruyne, solo un giocatore sotto la sufficienza!
Le Pagelle 10:30
Napoli Frosinone 3-0
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Le pagelle di Paolo Del Genio per Napoli Frosinone 3-0
Napoli-Frosinone 3-0, a fine partita le pagelle del giornalista Paolo Del Genio a "Napolità". Kevin De Bruyne migliore in campo con 8 in pagella, solo Lucca sotto la sufficienza. Fioccano i 7, che sono addirittura 4. Buoni voti anche per i subentrati dalla partita, mentre l'allenatore Allegri si merita un 7,5.
- Meret 6,5
- Rafa Marin 6,5
- Rrahmani 6,5
- Badiashile 7
- Di Lorenzo 7
- Spinazzola 6,5
- Lobotka 6,5
- De Bruyne 8 (Migliore in campo)
- Lang 7
- Neres 6,5
- Hojlund 7
- Gilmour 6
- Giovane 6,5
- Politano 6
- McTominay 6,5
- Lucca 5,5
- Allegri 7,5
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