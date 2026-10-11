Le pagelle di Del Genio: voto 8 a De Bruyne, solo un giocatore sotto la sufficienza!

Le Pagelle ico calendario ico orologio10:30  
Napoli Frosinone 3-0Napoli Frosinone 3-0
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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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Le pagelle di Paolo Del Genio per Napoli Frosinone 3-0

Napoli-Frosinone 3-0, a fine partita le pagelle del giornalista Paolo Del Genio a "Napolità". Kevin De Bruyne migliore in campo con 8 in pagella, solo Lucca sotto la sufficienza. Fioccano i 7, che sono addirittura 4. Buoni voti anche per i subentrati dalla partita, mentre l'allenatore Allegri si merita un 7,5.

  • Meret 6,5
  • Rafa Marin 6,5
  • Rrahmani 6,5
  • Badiashile 7
  • Di Lorenzo 7
  • Spinazzola 6,5
  • Lobotka 6,5
  • De Bruyne 8 (Migliore in campo)
  • Lang 
  • Neres 6,5
  • Hojlund 7
  • Gilmour 6
  • Giovane 6,5
  • Politano 6
  • McTominay 6,5
  • Lucca 5,5
  • Allegri 7,5
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