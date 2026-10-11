La moviola RAI: "rigorino" concesso al Napoli! Rrahmani poteva essere espulso
Napoli Frosinone 3-0, la moviola RAI a fine partita
Napoli-Frosinone 3-0, la moviola di Massimiliano Saccani alla RAI non lascia spazio ad interpretazioni: il calcio di rigore assegnato al Napoli sarebbe dovuto essere revocato dal VAR, che però sceglie di non intervenire sulla decisione dell'arbitro Feliciani.
"Il rigore concesso al Napoli per me è un rigorino. Hojlund passa davanti a Cittadini che lo tocca sulla gamba destra: il tocco c'è e il pallone non lo tocca mai, ma secondo le indicazioni di Orsato questo rigore non andava concesso. Posso capire il fischio, nel senso che l'arbitro Feliciani non valuta correttamente l'entità del contatto. Il VAR Cossu fa una review, ma in una situazione del genere rimane la decisione di campo.
Il rigore viene poi ripetuto, il Frosinone è stato doppiamente sfortunato. Inoltre, c'è un fallo di Rrahmani che viene ammonito dopo aver colpito la caviglia di Bobcek, è un fallo molto molto rischioso. Poteva anche essere espulso"