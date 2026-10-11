Allegri si gode De Bruyne: il Napoli deve seguirlo per sognare in grande

Massimiliano Allegri conosce bene il valore dei giocatori dotati di grande qualità tecnica e sa quanto un centrocampista come De Bruyne possa cambiare il volto di una squadra. Contro il Frosinone, il belga ha dimostrato di poter essere il motore offensivo del Napoli, soprattutto quando riesce a ricevere il pallone con continuità e a trovare spazio per inventare.

Dopo un primo tempo ricco di aggressività, occasioni e intensità, nella ripresa i ritmi si sono abbassati. Il Napoli ha scelto di gestire il vantaggio, concedendo meno spazio alle accelerazioni e alle intuizioni del suo numero di riferimento.

De Bruyne, tuttavia, è riuscito comunque a trovare la seconda rete, coronando una prestazione di grande spessore. Una doppietta che premia la sua capacità di incidere anche quando la partita perde brillantezza.

Il prossimo passo riguarda soprattutto l'intesa con i compagni. Il belga ha bisogno di attaccanti e giocatori esterni capaci di leggere i suoi passaggi, aggredire gli spazi e trasformare le sue idee in occasioni concrete. Con il tempo, questi automatismi potranno diventare un'arma importante per gli azzurri.

Napoli, con De Bruyne si può alzare il livello

Le prestazioni offerte con il Belgio e quella contro il Frosinone raccontano un giocatore ancora capace di fare la differenza ai massimi livelli come spiega Il Mattino. De Bruyne porta nel Napoli visione di gioco, esperienza internazionale e una qualità nella distribuzione del pallone che può rendere più imprevedibile tutta la manovra.

Per Allegri, il compito sarà costruire una squadra in grado di accompagnare il suo talento senza perdere equilibrio. Non basta avere un campione che vede prima degli altri: serve imparare a muoversi secondo i suoi tempi e sfruttare gli spazi che riesce a creare.

La vittoria contro il Frosinone è un segnale incoraggiante. Il Napoli ha ritrovato certezze, ha riabbracciato Scott McTominay e ha potuto godersi una serata da protagonista del suo fuoriclasse belga.

Con un De Bruyne così, il Napoli può sognare in grande. A patto che tutta la squadra impari a parlare la stessa lingua calcistica del suo numero dieci.