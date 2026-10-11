Formazioni ufficiali Como-Roma: le scelte di Fabregas e Gasperini
Serie A 11:30
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Formazioni ufficiali Como-Roma 6a giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Como-Roma: il lunch match della 6ª giornata di Serie A dopo la sosta mette di fronte due filosofie di gioco differenti e spettacolo assicurato.
Da una parte la squadra di Cesc Fabregas, dall’altra i capitolini di Gian Piero Gasperini attualmente al comando della classifica insieme all'Inter. Un vero big match che riapre il campionato dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali.
Formazioni ufficiali Como-Roma
- COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramon, Chalobah, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Caqueret; Douvikas. All. Fabregas. A disposizione: Vigorito, Robert Sanchez, Kempf, Alex Valle, Luis Milla, Dossena, Lahdo, Jesus Rodriguez, Goldaniga, Baturina, Samuele Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Kambwala.
- ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. All. Gasperini. A disposizione: Devis Vasquez, De Marzi, Rensch, Santiago Castro, Soulé, El Azzouzi, Pisilli, Lulli, Rodrigo Mora, Ghilardi.
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