Sospiro di sollievo al Maradona: è accaduto al minuto 61 di Napoli-Frosinone

Ultimissime Napoli - Il Napoli domina il primo tempo contro il Frosinone, poi cala nella ripresa e gestisce le energie. Ma il momento più importante e atteso della partita arriva proprio nella ripresa al minuto 61, quando torna in campo Scott McTominay.

McTominay torna in campo: il Maradona tira un sospiro di sollievo

Uno dei momenti più attesi della partita arriva nella ripresa, quando Scott McTominay si alza dalla panchina per iniziare il riscaldamento. L'attenzione del pubblico si sposta immediatamente sul centrocampista scozzese, tornato a disposizione dopo l'intervento per un problema cardiaco.

Allegri aveva anticipato la possibilità di concedergli circa mezz'ora e mantiene il programma: McTominay entra al 61', ricevendo una risposta calorosa da parte dello stadio con un applauso prolungato, tanto che si gira anche Alvini per vedere cosa stesse accadendo.

Il suo rientro rappresenta una notizia importante per il Napoli, soprattutto in una fase della stagione caratterizzata da numerosi impegni ravvicinati. Il centrocampista potrà ora riprendere progressivamente ritmo e condizione, seguendo il percorso di recupero stabilito dallo staff medico come scrive Il Mattino.