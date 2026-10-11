Ufficiale: Nicolas Pépé si è operato e salta Villarreal-Napoli!

La notizia è ufficiale: Nicolas Pépé salterà la partita di UEFA Champions League tra Villarreal e Napoli! L'attaccante ivoriano, appena rientrato dalla Nazionale, si è sottoposto ad un intervento chirurgico agli occhi e dunque non sarà in grado di prendere parte alla partita in programma martedì 13 ottobre allo Stadio de la Ceramica.

Nicolas Pépé salta Villarrea-Napoli

L'assenza è stata sorprendente perché non c'era stato alcun preavviso. Pépé era rientrato lunedì scorso dagli impegni con la nazionale ivoriana senza apparenti problemi e aveva completato le ultime sessioni di allenamento regolarmente con il resto della squadra. L'intervento chirurgico è avvenuto nei giorni precedenti l'ottava giornata di Liga e gli ha impedito di recarsi al Bernabeu, dove il Villarreal ha fatto visita al Real Madrid ieri sera. Salterà anche Villarreal-Napoli.