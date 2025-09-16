Diffidati Napoli in Champions League, ecco i giocatori a rischio squalifica

Notizie Napoli calcio - Diffidati Napoli, occhio al cartellino giallo! Di regola in UEFA Champions League si entra in diffida per la prima volta dopo la terza ammonizione e il conteggio si riazzera al termine della fase campionato e poi di nuovo per i quarti di finale. Da lì in poi l'intervallo si va in diffida alla successiva ammonizione dispari (quinta, settima, nona, ecc.).
La Champions League 2025-2026 è iniziata. Il Napoli gioca la prima partita in trasferta contro il Manchester City giovedì 18 settembre alle 21:00. La seconda giornata invece sarà Napoli-Sporting, l'1 ottobre.
Chi sono i giocatori del Napoli diffidati? Ad inizio stagione il Napoli non ha calciatori diffidati. Dunque in caso di cartellino giallo nella partita Manchester City-Napoli del 18 settembre 2025, nessuno rischia la squalifica per Napoli-Sporting, seconda giornata della stagione di Champions League 2025-2026.