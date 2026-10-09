UFFICIALE - Salta la panchina della Nazionale: il CT è stato esonerato

Ultime notizie calcio - Dopo i risultati negativi nelle ultime uscite, la Turchia ha preso una decisione netta ed ora anche ufficiale. Il commissario tecnico Vincenzo Montella è stato ufficialmente esonerato.

Di seguito la nota ufficiale della Turchia:

"Il Consiglio di Amministrazione della Federcalcio turca (TFF), nella riunione odierna, ha deciso di proseguire il proprio mandato fino alla data dell’assemblea generale elettiva ordinaria. È stato deciso di nominare i membri supplenti del Consiglio, i signori ?brahim Özbay e Metin Akyüz, in sostituzione dei due membri effettivi dimissionari. È stato deciso di non proseguire il rapporto di collaborazione con il Commissario Tecnico della Nazionale maggiore, il signor Vincenzo Montella. Al posto del Segretario Generale, il signor Abdullah Ayaz – che nei giorni scorsi ha rassegnato le dimissioni al Consiglio di Amministrazione della TFF – è stato nominato il signor Ahmet Erzurumlu, attualmente Direttore delle Operazioni di Tesseramento della TFF".