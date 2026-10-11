Villarreal-Napoli, Allegri può recuperare solo un calciatore tra gli infortunati (e deve rinunciare ad altri due)

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli inizia i preparativi per la trasferta in Spagna in vista della sfida di martedì con il Villarreal (ore 21), valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Allegri dovrà fare certamente a meno di Marianucci e Giovane, esclusi dalla lista Uefa, e degli infortunati Alisson, Buongiorno, Favasuli, Olivera e Vergara.

L'unico che potrebbe recuperare in tempo, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è Anguissa "ieri non convocato a causa della lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra rimediata prima della sosta a Firenze. Oggi sarà una giornata fondamentale per testare qualità e quantità di lavoro: se Frank riuscirà a sostenere un certo ritmo, allora domani partirà con la squadra".