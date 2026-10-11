Como, Fabregas: "L'Italia ha fatto giocare Kean 90 minuti da infortunato"
Le Interviste 03:00
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Moise Kean è tornato infortunato dagli impegni con la Nazionale e il Como lo perderà per una decina di giorni. Cesc Fabregas, alla vigilia della partita contro la Roma, non l'ha presa bene: "Avrà una settimana o 10 giorni di stop, ha preso un colpo importante contro il Belgio. Poi la comunicazione tra Federazione e club, come succede per tutti, si potrebbe fare meglio. Contro la Francia ha giocato 90 minuti con un infortunio... A questo punto, quando tornerà, tornerà".
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google