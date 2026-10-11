"Re Kevin indossa cappello e bacchetta da prestigiatore". Voti e pagelle De Bruyne
Rassegna Stampa 08:15
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Kevin De Bruyne in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport (8): Per un tempo indossa cappello e bacchetta da prestigiatore. Illumina, segna, trascina: re Kevin edizione spettacolare.
- Il Mattino (8): Il suo gioco è come una valigia piena di tante cose. Ancora non per tanto tempo, ma basta e avanza. Nella valigia ci trovi quello che serve. Ieri ha creato, rincorso, ispirato, segnato due gol. Come con la Turchia. Gode per il baricentro subito altissimo degli azzurri per sfornare giocate brillanti fin dai primi primissimi minuti, con alcuni passaggi chiave sia per Lang che per Hojlund che avrebbero meritato miglior sorte. Alvini gli mette contro Masini. Ed è giusto che sia lui a sbloccare la partita sulla ripetizione del penalty
- Repubblica (7,5): Dalla doppietta in Nazionale alla prima in Serie A con la maglia azzurra. Realizza al secondo tentativo il rigore, dopo averlo lasciato inspiegabilmente a Hojlund.
- Corriere dello Sport (8): Una nuova vita da mediano? Non gioca nel suo ruolo, ma l’impegno è commovente. Recuperi, invenzioni e - cosa più importante - la doppietta d’autore.
- Tuttosport (8): La stappa su rigore, la chiude su azione. Mvp.
- Corriere della Sera (8):
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