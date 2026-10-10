Napoli Basketball alla ricerca della terza vittoria di fila in campionato a Cantù, Cavaliere: "Due valori ci permettono di prepararci al meglio"

Savion Flagg, esterno di Cantù, è l’ex della gara, avendo giocato a Napoli la scorsa stagione.

Dirigeranno l’incontro Edoardo Gonella, Alessandro Perciavalle e Daniele Valleriani.

Dichiarazione Francesco Cavaliere, Direttore Sportivo Napoli Basketball:

“Ci approcciamo alla gara di Cantù con grande umiltà e determinazione, consapevoli che giocheremo contro una buona squadra composta da tanti giocatori di talento e d’esperienza di questo campionato, guidata da un allenatore tra i più esperti e migliori del campionato. Siamo ritornati dalla trasferta di Podgorica con umiltà ed entusiasmo, valori che ci hanno permesso di prepararci al meglio a questo incontro in cui siamo consapevoli delle tante insidie che questa gara può presentare giocando in un palazzetto con un pubblico tra i migliori d’Italia, sarà importante essere resilienti e giocare avendo concentrazione in tutti e 40 minuti attuando il nostro game plan ed andando a limitare i loro punti di forza. Vorrei esprimere un ringraziamento ed un abbraccio da parte di tutti noi ai tifosi che ci hanno seguito a Podgorica e tanta solidarietà ed affetto per essere stati vittima di uno spiacevole episodio nel post gara.”