Proteste del Frosinone sul rigore del Napoli, il labiale dell'arbitro mette tutti a tacere: le sue parole

Ultimissime notizie calcio Napoli - Sono tante le polemiche che si sono generate, come sempre accade in Serie A, dopo il rigore concesso ad Hojlund. Come è noto, infatti, il danese si è presentato sul dischetto su gentile concessione, per così dire, di Kevin De Bruyne, ma ha fallito questa occasione. Il direttore di gara Feliciani, però, ha fatto ribattere, su ordine del VAR, il penalty, trasformato poi in gol dallo stesso belga. Ed in tal senso il labiale dell'arbitro ha frenato subito le proteste del Frosinone.

Napoli-Frosinone, il labiale di Feliciani zittisce tutti

Come mostrato dalle telecamere di DAZN, il labiale di Feliciani ha tolto ogni dubbio e spento ogni protesta dei calciatori ciociari che lo avevano prontamente accerchiato dopo la decisione di farlo ribattere. Ha detto, infatti, a chiare lettere che la decisione era figlia del fatto che Palmisani non aveva nessuno dei due piedi sulla linea di porta. Una cosa che, regolamento alla mano, non è consentita. Proteste dunque vane da parte del Frosinone.