Il Napoli stende il Frosinone, Politano esulta: "Niente è scontato, ci serviva una vittoria!"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Il Napoli ha superato l'ostacolo Frosinone e Politano sui social ha esultato così

Ultimissime calcio Napoli - Vittoria netta e convincente da parte del Napoli, che ha gestito alla perfezione le sfuriate offensive del Frosinone e che hanno saputo sempre far male in fase offensiva. Sui social, poi, è arrivata puntuale l'esultanza da parte di Matteo Politano, uno dei leader di questa squadra che nel finale ha dato il suo contributo dando il cambio ad uno stremato Spinazzola, autore anch'egli di una grande prestazione.

Il Napoli stende il Frosinone: Politano esulta

Ecco il contenuto del suo messaggio:

"Niente è scontato. Una vittoria: era quello che volevamo e quello che ci serviva. Bene così! Forza Napoli".

Napoli Frosinone Politano
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