La moviola di DAZN: Feliciani in confusione, mancano l'announcement e il cartellino giallo!

Napoli-Frosinone 3-0, la moviola di Luca Marelli a DAZN non lascia spazio ad interpretazioni: il calcio di rigore assegnato al Napoli sarebbe dovuto essere revocato dal VAR, che però sceglie di non intervenire sulla decisione dell'arbitro Feliciani.

A DAZN, il moviolista Marelli si concentra anche sul calcio di rigore ripetuto, con la posizione irregolare del portiere Palmisani.

"Quando Hojlund tocca il pallone, Palmisani ha entrambi i piedi sul terreno di gioco. Il suo piede piede destro è appoggiato al terreno di gioco, ma come sappiamo il portiere deve rimanere sulla linea di porta con almeno un piede e almeno la proiezione di un piede in questa circostanza non c'è.

Una nota anche su questo: manca l'announcement dell'arbitro per la ripetizione del rigore. L'arbitro Feliciani è andato un po' in confusione su questo episodio. Manca anche il cartellino giallo per aver penalizzato il calcio di rigore.

Una nota una nota di colore: c'è Calò che salta in area di rigore al momento del contatto con il pallone da parte di Hojlund. In quel momento, in area di rigore ci sono tre giocatori. Da quest'anno la regola è cambiata, non deve esserci più un contatto col terreno di gioco, ma basta la proiezione. Pertanto, qualunque giocatore di quelli che si trovava in proiezione all'interno dell'area di rigore avrebbe portato alla ripetizione del calcio di rigore nel caso fosse intervenuto successivamente. In realtà anche Neres aveva un piede sulla linea, ma essendoci due calciatori a commettere questa infrazione, sarebbe stato l'arbitro a decidere".