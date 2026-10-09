Terremoto a Napoli, trema ancora la terra: magnitudo ed epicentro
Terremoto a Napoli giovedì 8 ottobre
Una nuova scossa di terremoto ha interessato la zona dei Campi Flegrei nella tarda serata di ieri, giovedì 8 ottobre. I sismografi della Sala Operativa dell'INGV-OV di Napoli hanno registrato l'evento alle ore 23:41 italiane (21:41 UTC), fissando la magnitudo a Md 2.8.
La scossa si è verificata a una profondità superficiale di circa 4 chilometri, caratteristica tipica della dinamica bradisismica che interessa l'area puteolana. L'epicentro è stato localizzato nel bacino flegreo, a soli 3 chilometri a sud-ovest di Pozzuoli e a breve distanza dai comuni di Bacoli e Monte di Procida. Il tremore è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale e nei quartieri occidentali del capoluogo campano.
Come di consueto, l'INGV fa il punto delle città più vicine con almeno 50.000 abitanti. Il terremoto è stato localizzato:
- 3 Km a SW di Pozzuoli (81661 abitanti)
- 13 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti)
- 15 Km a W di Napoli (974074 abitanti)
- 16 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
- 20 Km a SW di Aversa (53047 abitanti)
- 20 Km a W di Casoria (77642 abitanti)
- 23 Km a W di Ercolano (53709 abitanti)
- 23 Km a SW di Afragola (65057 abitanti)
- 23 Km a W di Portici (55274 abitanti)
- 25 Km a W di Torre del Greco (86275 abitanti)
- 28 Km a SW di Acerra (59573 abitanti)
- 36 Km a SW di Caserta (76326 abitanti)
- 37 Km a W di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
- 39 Km a W di Scafati (50787 abitanti)
- 55 Km a W di Cava de' Tirreni (53659 abitanti)
- 60 Km a W di Salerno (135261 abitanti)
- 61 Km a W di Avellino (54857 abitanti)
- 68 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
- 80 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)