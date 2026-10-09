Terremoto a Napoli, trema ancora la terra: magnitudo ed epicentro

Una nuova scossa di terremoto ha interessato la zona dei Campi Flegrei nella tarda serata di ieri, giovedì 8 ottobre. I sismografi della Sala Operativa dell'INGV-OV di Napoli hanno registrato l'evento alle ore 23:41 italiane (21:41 UTC), fissando la magnitudo a Md 2.8.

La scossa si è verificata a una profondità superficiale di circa 4 chilometri, caratteristica tipica della dinamica bradisismica che interessa l'area puteolana. L'epicentro è stato localizzato nel bacino flegreo, a soli 3 chilometri a sud-ovest di Pozzuoli e a breve distanza dai comuni di Bacoli e Monte di Procida. Il tremore è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale e nei quartieri occidentali del capoluogo campano.

Come di consueto, l'INGV fa il punto delle città più vicine con almeno 50.000 abitanti. Il terremoto è stato localizzato: