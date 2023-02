Notizie Napoli calcio - Diffidati Napoli, occhio al cartellino giallo! Un giocatore è ancora a rischio squalifica.

Venerdì al Mapei Stadium di Modena il Napoli di Spalletti affronterà il Sassuolo a caccia di punti per continuare la straordinaria cavalcata in Serie A. Sarà un altro test importante per i ragazzi di Spalletti che vorranno mandare l'ennesimo messaggio di dominio al campionato.

Diffidati Napoli

Il difensore azzurro Kim Min-jae è l'unico diffidato nel Napoli e dunque in caso di cartellino giallo contro il Sassuolo salterebbe la successiva partita in trasferta contro l'Empoli in programma sabato 25 febbraio alle ore 18:00.