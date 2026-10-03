Notizie Napoli calcio - Diffidati Napoli, occhio al cartellino giallo! Di regola nel campionato italiano si entra in diffida per la prima volta alla quarta ammonizione e poi si rientra in diffida alla nona ammonizione. Da lì in poi l'intervallo per ritrovarsi diffidati diminuisce progressivamente.

La Serie A 2026-2027 è iniziata. Il campionato di calcio italiano è cominciato nel weekend del 22-23 agosto con la nuova stagione 2026-2027 e si concluderà il 30 maggio 2027.

Diffidati Napoli

Chi sono i giocatori del Napoli diffidati o squalificati? Ad oggi il Napoli non ha calciatori diffidati. Dunque in caso di cartellino giallo nella sesta giornata del campionato 2026-27, Napoli-Frosinone in programma sabato 10 settembre, nessuno rischia la squalifica per la settima giornate di Serie A, Venezia-Napoli del 17 ottobre.

Nessun giocatore del Napoli è diffidato

Nessun giocatore del Napoli è squalificato

Di seguito il conto delle ammonizioni ricevute dai calciatori del Napoli nella stagione in corso: