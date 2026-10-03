Biglietti Napoli-Bodo Glimt di Champions League: prezzi, promozioni e info vendita

UEFA Champions League - La SSC Napoli comunica che: "a partire dalle ore 12:00 di martedì 29 settembre 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Bodo Glimt, terzo match della League Phase di Champions League che si disputerà martedì 20 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona".

Biglietti Napoli Bodo Glimt: i prezzi

Per la partita di Champions League contro il Bodo Glimt, la vendita si articola in quattro fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 26/27 (20 gare). La seconda fase (Fase 2) riservata ai titolari di Fidelity Card. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 4), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli potranno accedere ad una terza fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 3), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti. I prezzi per Napoli vs Bodo Glimt saranno i seguenti:

Settore FASE 1-2-3 FASE 4 Promo Under 14 CURVE INFERIORI 30,00 € 35,00 € 14,00 € CURVE SUPERIORI 40,00 € 45,00 € 20,00 € DISTINTI INFERIORI 55,00 € 65,00 € 30,00 € DISTINTI SUPERIORI 70,00 € 80,00 € 40,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 85,00 € 95,00 € 45,00 € TRIBUNA NISIDA 90,00 € 105,00 € 50,00 € TRIBUNA POSILLIPO 110,00 € 125,00 € 60,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 120,00 € 145,00 € 70,00 €

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

Biglietti Napoli Bodo Glimt: i prezzi

NAPOLI VS BODO GLIMT: le fasi di vendita

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI ITALIA 26/27

Dalle ore 12:00 di martedì 29 settembre 2026 e fino alle ore 23:59 di giovedì 1° ottobre i titolari di Abbonamento ITALIA della stagione 26/27 (20 gare) potranno esercitare la c.d. prelazione sul proprio posto e, pertanto, acquistare un biglietto per assistere alla partita dal proprio posto di abbonati ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (vendita libera).

FASE 2 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI - FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di venerdì 2 ottobre 2026 e fino alle ore 12:00 di venerdì 9 ottobre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 2 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 3 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI

Dalle ore 15:00 di venerdì 9 ottobre 2026 e fino alle ore 23:59 di domenica 11 ottobre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di Domenica 31 Maggio 2026. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 3, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

FASE 4 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 3 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 12 ottobre 2026 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

Napoli-Bodo Glimt di Champions: info biglietti

Promozioni biglietti Napoli-Bodo Glimt di Champions League

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS BODO GLIMT:

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 12 ottobre 2026, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS BODO GLIMT

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 12 ottobre 2026, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L'inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 4, pertanto non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

ACCREDITI PER TESSERATI CONI – FIGC - AIA PER NAPOLI VS BODO GLIMT:

I posti riservati ai tesserati CONI – FIGC - AIA saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 12 ottobre 2026, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accrediti-coni-figc-aia/