Marelli: "Il rigore al Napoli non doveva essere fischiato, il Var poteva intervenire"

Luca Marelli a Dazn commenta Napoli-Frosinone e fa la sua analisi sul calcio di rigore fischiato al Napoli:

"Non c'è un contatto vero tra il difensore del Frosinone e Hojlund, se ogni tocco in area di incroci di gambe diventa rigore allora torniamo a fischiare ogni cosa. Questo è un fallo che vediamo a centrocampo e che non è sanzionato. Il Var poteva intervenire, ma se torna ad essere utilizzato tanto torniamo al passato. Questo calcio di rigore va fuori la linea Orsato, c'è un contatto ma leggero. Alvini molto educatamente ha definito morbido, è un rigore che non doveva essere assegnato.

Al momento del rigore di Hojlund erano tre in area del Frosinone già prima e Palmisani non aveva i piedi sulla linea, era giusto ripetere il rigore. Anche Neres però aveva un piede sulla linea, se entrambi i giocatori erano in area allora restava la decisione di campo".