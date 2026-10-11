Con un gesto De Bruyne trascina il Napoli fuori dal lungo periodo in chiaro-scuro
Ultime notizie SSC Napoli - Il pubblico dello stadio Maradona - scrive l'edzione odierna di Tuttosport - si diverte e ringrazia applaudendo a fine primo tempo un Napoli insidiosissimo in particolare in contropiede.
"Soprattutto con Neres che sfiora due volte il gol. Poi esce per lasciare il posto a McTominay: lo scozzese era assente dal 30 agosto per l’intervento di ablazione e viene accolto con un boato. Il Napoli diventa conservativo, un po’ si risparmia anche perché martedì si giocherà a Villarreal in Champions ed Allegri toglie un po’ di fatica a Lobotka e Lang buttando dentro Gilmour e Giovane. Il Napoli è padrone del match che chiude segnando anche il terzo gol. Lo realizza De Bruyne che con la sua doppietta trascina gli azzurri fuori dal lungo periodo in chiaro-scuro"
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka (26’ st Gilmour), De Bruyne, Spinazzola (36’ st Politano); Neres (16’ st McTominay), Lang (26’ st Giovane); Hojlund (16’ st Lucca). Allenatore: Massimiliano Allegri.
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia (31’ st Cichella); Masini (1’ st Terzic), Calò; Ghedjemis (18’ st Fini), Schmid (38’ st Zerbin), Kvernadze; Raimondo (18’ st Bobcek). Allenatore: Massimiliano Alvini.
Marcatori: 29’ Rig., 90’+4' De Bruyne (N), 32’ Lang (N)
Ammoniti: Rrahmani, Badiashile (N)