Con un gesto De Bruyne trascina il Napoli fuori dal lungo periodo in chiaro-scuro

Ultime notizie SSC Napoli - Il pubblico dello stadio Maradona - scrive l'edzione odierna di Tuttosport - si diverte e ringrazia applaudendo a fine primo tempo un Napoli insidiosissimo in particolare in contropiede.

"Soprattutto con Neres che sfiora due volte il gol. Poi esce per lasciare il posto a McTominay: lo scozzese era assente dal 30 agosto per l’intervento di ablazione e viene accolto con un boato. Il Napoli diventa conservativo, un po’ si risparmia anche perché martedì si giocherà a Villarreal in Champions ed Allegri toglie un po’ di fatica a Lobotka e Lang buttando dentro Gilmour e Giovane. Il Napoli è padrone del match che chiude segnando anche il terzo gol. Lo realizza De Bruyne che con la sua doppietta trascina gli azzurri fuori dal lungo periodo in chiaro-scuro"