Il Napoli stasera studierà da vicino Kvernadze! C'è un enorme bonus sulla rivendita in Georgia
Ultime notizie SSC Napoli - Khvicha Kvaratskhelia e Giorgi Kvernadze. La Georgia come terra d’origine, il Batumi come club da cui spiccare il volo. Tante analogie, e ora uno stadio, il Maradona, che ha visto Kvaratskhelia giocare, dribblare e vincere due scudetti, e stasera aspetta Kvernadze l’avversario. Ne parla il Corriere dello Sport.
Kvernadze è arrivato a Frosinone quattro anni fa, una intuizione di Guido Angelozzi: 800 mila euro la spesa complessiva, oggi il suo costo viaggia verso i 20 milioni e continuando così potrà attestarsi e salire ancora.
“Il presidente Stirpe è stato chiaro nel dire che al momento non esistono offerte. Quando dovesse succedere verranno valutate, in più il Batumi, club georgiano da cui Giorgi è arrivato in Italia, conserva il 50 per cento sulla rivendita. Ci sono la Roma, la Fiorentina e lo stesso Napoli. Che stasera lo vedrà da vicino”