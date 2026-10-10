Il Napoli stasera studierà da vicino Kvernadze! C'è un enorme bonus sulla rivendita in Georgia

Ultime notizie SSC Napoli - Khvicha Kvaratskhelia e Giorgi Kvernadze. La Georgia come terra d’origine, il Batumi come club da cui spiccare il volo. Tante analogie, e ora uno stadio, il Maradona, che ha visto Kvaratskhelia giocare, dribblare e vincere due scudetti, e stasera aspetta Kvernadze l’avversario. Ne parla il Corriere dello Sport.

Kvernadze è arrivato a Frosinone quattro anni fa, una intuizione di Guido Angelozzi: 800 mila euro la spesa complessiva, oggi il suo costo viaggia verso i 20 milioni e continuando così potrà attestarsi e salire ancora.