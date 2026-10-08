Dove vedere il Napoli in TV e streaming: il canale

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Prossima partita Napoli: data e orario con tutte le informazioni sul calendario del Napoli di Massimiliano Allegri. Dove vedere il Napoli in Tv e streaming per seguire in diretta le partite degli azzurri

Prossima partita Napoli: data e orario con tutte le informazioni sul calendario del Napoli di Massimiliano Allegri. Dove vedere il Napoli in Tv e streaming per seguire in diretta le partite degli azzurri.

Dove vedere il Napoli in Tv e streaming

Dove vedere il Napoli in TV

Calendario Napoli- Come e dove vedere il Napoli in Tv e streaming? Ci sarà la consueta divisione tra Dazn e Sky per seguire in diretta le partite del Napoli in Serie A per questa nuova stagione. Il Napoli però è impegnato anche in Coppa Italia, con i diritti che saranno anche per questa stagione di Mediaset. Mentre c'è la Champions League con le partite in diretta su Sky o su Amazon Prime Video.

Il Napoli la prossima partia giocherà in campionato contro il Frosinone. Ma dove vedere il Napoli in Tv e streaming? Per questo turno c'è la doppia opzione per vedere la gara di Serie A Tra Dazn e Sky:

  • Sabato 10 ottobre 2026 - Ore 20.45: Napoli-Frosinone (DAZN / SKY)
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