Allegri: "McTominay sarà convocato, Marianucci e Beukema stanno bene! C'è una cosa che devo rimproverare alla squadra. Vi svelo quando torna Olivera e come sta Anguissa" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa alla vigilia della partita Napoli-Frosinone valida per la 6ª giornataSerie A con le dichiarazioni live dell'allenatore della SSC Napoli, Massimiliano Allegri.

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri prima di Frosinone-Napoli.

Queste le sue dichiarazioni durante l'incontro con la stampa:

"McTominay sarà convocato e avremo a disposizione un giocatore per 20-30 minuti. Nell’arco della stagione ci sono infortuni, in questo momento abbiamo perso Vergara e Favasuli per piu tempo, Olivera nel giro di 4-5 giorni o una settimana credo sarà a posto. Anguissa sta recuperando. Abbiamo il rientro di Marianucci che è a disposizione, Beukema sta bene, Badiashile è cresciuto molto e c'è Rafa Marin. Non sono preoccupato sotto quest’aspetto. Il Frosinone sta facendo bene, corre e ha buoni giocatori. Domani è importante portare a casa la vittoria per preparare bene la gara contro il Villarreal. Domani inizia un mese importante, pensiamo positivo visto il recupero di Scott. Più avanti recupereremo altri giocatori. Domani ci deve essere una squadra che va in campo con la consapevolezza della partita, il Frosinone va affrontato con umiltà e rispetto. Domani mattina deciderò, dipende dai cambi che potrà portare in panchina.

Hojlund e De Bruyne li ho trovati come li avevo lasciati. Hojlund ha fatto due gol col Napoli, se facesse due gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 18 gol. De Bruyne ha fatto buone partite, in Nazionale ha fatto anche gol. Stiamo crescendo sotto l’aspetto fisico, sono contento quando vanno in Nazionale e fanno bene. La loro condizione fisica? Li ho trovati bene, anche Lobotka e Gilmour sono rientrati. Sono ragazzi giovani a parte De Bruyne, hanno il tempo per recuperare. Domani sera saremo pronti per giocare, poi ci sono i cambi. C'è Lang, poi Neres che sta rientrando in condizione, Politano ha lavorato bene, Spinazzola sta rientrando. Ci sono note positive per fare risultato.

Domani sera se facciamo risultato vuol dire che la sosta sarà servita. Abbiamo lavorato con quelli che ne avevano bisogno, abbiamo fatto due amichevoli, una con l’Avellino e una tra di noi, per ritrovare condizioni e far giocare chi ha giocato un po’ di meno. Io mi rimprovero sempre, sono molto autocritico. Ho sbagliato in precedenza e sbaglierò. Anche quando vinciamo spesso sbaglio, ma capisco che in tanti non lo capiscono. Il risultato poi aggiusta la cosa.

Se dovessi rimproverare una cosa alla squadra è il fatto di non aver capito l’importanza della partita in certi momenti. Su questo dobbiamo migliorare, altrimenti difficilmente porteremo i risultati a casa.

Io ho fatto una riflessione che è un dato statistico in realtà. Il campionato italiano ha preso un indirizzo diverso grazie ad Orsato. Abbiamo superato la Premier nel gioco effettivo se non sbaglio. Se i minuti di gioco effettivo sono stati e li moltiplichiamo per 50/60 partite diventano altre 4-5-6 partite da novanta minuti di gioco. Il gioco effettivo è 56-58 minuti, le partite diventano di più per le squadre che giocano in Europa.

Beukema per la difesa a tre? Sam sta facendo molto bene, è cresciuto. Ha saltato la preparazione per un problema al tendine. Lo stesso Marianucci sta migliorando la condizione. Questa sosta ha fatto bene anche a Lucca, un giocatore su cui il Napoli ha investito molto. Ha qualità e le ha, deve restare sereno e tranquillo. Avrà spazio e si farà valere per i valori tecnici che ha.

L’ansia non deve esserci. Deve esserci attenzione e focus sull’obiettivo. L’obiettivo di domani sera è portare a casa i tre punti contro un buona squadra. La vittoria ti fa vedere le cose in un altro modo e con la storia dei tre punti bisognerà essere bravi a fare un pilottò di vittorie per entrare nelle prime quattro. Il passaggio del girone in Champions League è un obiettivo importante, bisogna affrontare una alla volta. Ora pensiamo al Frosinone e poi da dopodomani penseremo al Villarreal".