De Bruyne esulta: "Bella vittoria dopo la sosta! Ora ci vediamo a Vila-Real"
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De Bruyne MVP di Napoli-Frosinone, messaggio ai tifosi
Ultime notizie calcio Napoli - Al termine di una partita straordinaria, Kevin De Bruyne è stato riconosciuto e premiato con il premio Panini Player of the Match. Il belga è stato decisivo a tutto campo nel ruolo disegnato per lui da Massimiliano Allegri accanto a Stanislav Lobotka.
KDB ha poi rivolto un messaggio ai tifosi napoletani, mostrando fiero il suo premio di MVP:
"Ciao tifosi, bella vittoria dopo la sosta per le Nazionali, grazie per il sostegno, ora ci vediamo a Vila-Real!"
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