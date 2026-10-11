De Bruyne esulta: "Bella vittoria dopo la sosta! Ora ci vediamo a Vila-Real"

Ultime notizie calcio Napoli - Al termine di una partita straordinaria, Kevin De Bruyne è stato riconosciuto e premiato con il premio Panini Player of the Match. Il belga è stato decisivo a tutto campo nel ruolo disegnato per lui da Massimiliano Allegri accanto a Stanislav Lobotka.

KDB ha poi rivolto un messaggio ai tifosi napoletani, mostrando fiero il suo premio di MVP: