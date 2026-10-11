De Bruyne esulta: "Bella vittoria dopo la sosta! Ora ci vediamo a Vila-Real"

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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De Bruyne MVP di Napoli-Frosinone, messaggio ai tifosi

Ultime notizie calcio Napoli - Al termine di una partita straordinaria, Kevin De Bruyne è stato riconosciuto e premiato con il premio Panini Player of the Match. Il belga è stato decisivo a tutto campo nel ruolo disegnato per lui da Massimiliano Allegri accanto a Stanislav Lobotka.

KDB ha poi rivolto un messaggio ai tifosi napoletani, mostrando fiero il suo premio di MVP:

"Ciao tifosi, bella vittoria dopo la sosta per le Nazionali, grazie per il sostegno, ora ci vediamo a Vila-Real!"

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