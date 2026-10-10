Frosinone, Alvini a Sky: "Vittoria del Napoli meritata, ma risultato troppo ampio. Giusto far ripetere il rigore, abbiamo sbagliato troppo"

Ultime notizie calcio Napoli – Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Rigore? Dopo che il portiere lo para e lo fanno ripetere cambia tutto, avevi un’inerzia diversa. Ma se il piede non era sulla linea è giusto così. Nel momento che avevamo ripreso la partita dopo un inizio così e così abbiamo preso un rigore evitabile. La vittoria del Napoli è meritata, ma il risultato è stato troppo ampio. Siamo stati meno efficaci e più sporchi. Dovevamo pulire maggiormente i tocchi. Non sono negativo ma neanche positivo, c’è da lavorare. Abbiamo fatto scelte sbagliate anche con la gara in equilibrio, sullo 0-0 potevamo far male. Quando la potevamo riaprire, sarebbe anche potuta cambiare la gara ma non siamo stati efficaci. Nel nostro percorso questa gara ci può dare tanto. Per molti era la prima volta al Maradona e non siamo stati così efficaci. C’è leggerezza, ma la considero uno status, un segno identitario. Dobbiamo migliorare certe situazioni”.