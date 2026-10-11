Pastore: "Allegri ha tanta qualità in attacco, ma il secondo tempo ricorda Conte"

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Giuseppe Pastore a Dazn dopo Napoli-Frosinone:

"Allegri ha tanta qualità in attacco, se giochi con De Bruyne, Lang, Neres, Hojlund è una traccia su cui ripartire. Bisogna migliorare la tenuta fisica e l'atteggiamento sul secondo tempo come quello di Conte più difensivista. Il 3-0 è esagerato per la squada di Alvini, un risultato troppo largo".

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