Ranking UEFA aggiornato: il Napoli perde posizioni e scivola al 26esimo posto

Ranking UEFA, ecco la classifica aggiornata: Napoli al 26esimo posto! L'UEFA ha pubblicato da poco i nuovi coefficienti che stabiliscono il ranking ufficiale utile a decretare le teste di serie nei sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League.

Anche se il Napoli quest'anno è fuori dall'Europa, sarà importante monitorare il ranking UEFA per evitare di scivolare troppo in basso in classifica in vista di un futuro piazzamento europeo.

Ranking UEFA

La classifica attuale vede al momento la Roma al quinto posto e prima tra le squadre italiane, mentre il Napoli è scivolato dietro a Milan, Juventus, Inter e Atalanta, tutte più avanti degli azzurri. Ecco la classifica con le prime posizioni: