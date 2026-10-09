Napoli-Frosinone, la probabile formazione di Allegri da Sky: difesa a 3 e dubbio Di Lorenzo-Politano | FOTO

Ultime notizie Serie A - Verso Napoli-Frosinone, Max Allegri valuta la difesa a tre per la sfida di sabato alle 20.45 contro la squadra di Alvini. Come racconta Sky Sport, nella rifinitura di oggi l’osservato speciale sarà Beukema: se verrà provato tra i titolari, si andrà con tre centrali. A quel punto, Di Lorenzo e Politano si giocherebbero un posto sulla fascia destra.

Come racconta Sky Sport, arrivano novità sulle scelte di Allegri per Napoli-Frosinone con Neres che si avvicina a una maglia da titolare, mentre cresce la fiducia per la convocazione di McTominay:

"In casa Napoli resiste l'ipotesi della difesa a tre, una possibile soluzione per la sfida con il Frosinone, in programma sabato alle 20.45 al "Maradona". Nella giornata di giovedì si sono allenati tutti i calciatori a disposizione, compresi Gilmour e Lobotka, rientrati molto affaticati dagli impegni con le nazionali.

Cresce la fiducia per avere McTominay tra i convocati: lo scozzese, al quale è stata ribadita l'idoneità, sta intensificando i carichi e si sta allenando in gruppo. Potrebbe avere qualche minuto nelle gambe. Beukema sarà l'osservato speciale nella rifinitura: se avrà la pettorina, si giocherà con la difesa a tre. A quel punto ci sarebbe un ballottaggio sulla corsia di destra tra Di Lorenzo e Politano. Crescono le quotazioni di Neres per una maglia da titolare: sta iniziando ad avere una gamba brillante".