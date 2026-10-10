Allegri vara il piano B contro il Frosinone: pronto il 3-4-2-1 a partita in corso
Dubbi di natura tattica per Allegri in vista di Napoli Frosinone
Ultime notizie in vista di Napoli-Frosinone, sesta giornata di campionato in programma questa sera ore 20:45 allo Stadio Maradona. Oggi il quotidiano La Repubblica anticipa la probabile formazione svelando i dubbi di natura tattica che affollano i pensieri di Massimiliano Allegri.
Napoli con la difesa a tre?
Nelle ultime settimane, l'allenatore del Napoli ha lavorato al cambio di modulo, provando la squadra con la difesa a tre in un inedito 3-4-2-1 che però potrebbe rivelarsi una carta utile solo a partita in corso. Stando a quanto riporta La Repubblica, infatti, Allegri considera questo modulo un piano B a partita in corso, qualora il tradizionale 4-2-3-1 dovesse risultare inefficace contro la squadra di Alvini.
"I dubbi si trasformeranno in certezze nell'ultimo allenamento di questa mattina. (...) Allegri avrà ancora una notte per pensare quale sarà il miglior Napoli da schierare"