Lang segna ed esulta con David Neres: simpatico balletto per i due attaccanti | FOTO

Ultime notizie calcio Napoli - Tra i grandi protagonisti di questa serata per il Napoli che sa tanto di rilancio non si può non annoverare Noa Lang, autore del gol del 2-0 e di una buona gara, con tanti spunti interessanti e qualche errore fisiologico. Allegri, però, dimostra di nutrire grande fiducia nei suoi confronti e stasera è stato ripagato. Bella, in tal senso, anche la sua esultanza con il suo inseparabile amico David Neres.

Balletto Lang-Neres: i due attaccanti si scatenano

Dopo la rete, infatti, mentre tutto lo stadio urlava il suo nome, Lang ha dato vita ad un simpatico balletto insieme a David Neres. I due, come è noto, hanno un legame molto forte e questa esultanza ne è l'ennesima dimostrazione. Che ha suscitato il sorriso in tutti quelli che l'hanno notata.

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