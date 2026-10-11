Lang segna ed esulta con David Neres: simpatico balletto per i due attaccanti | FOTO

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Dopo il gol del 2-0 nella vittoria del Napoli contro il Frosinone, Noa Lang ha esultato con un balletto simpatico con David Neres

Ultime notizie calcio Napoli - Tra i grandi protagonisti di questa serata per il Napoli che sa tanto di rilancio non si può non annoverare Noa Lang, autore del gol del 2-0 e di una buona gara, con tanti spunti interessanti e qualche errore fisiologico. Allegri, però, dimostra di nutrire grande fiducia nei suoi confronti e stasera è stato ripagato. Bella, in tal senso, anche la sua esultanza con il suo inseparabile amico David Neres.

Balletto Lang-Neres: i due attaccanti si scatenano

Dopo la rete, infatti, mentre tutto lo stadio urlava il suo nome, Lang ha dato vita ad un simpatico balletto insieme a David Neres. I due, come è noto, hanno un legame molto forte e questa esultanza ne è l'ennesima dimostrazione. Che ha suscitato il sorriso in tutti quelli che l'hanno notata.

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Noa Lang esultanza Napoli Frosinone
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