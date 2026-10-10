Allegri a Sky: "Ho detto a De Bruyne di abbassare il suo ruolo, ma preferisce stare in avanti. Troppi errori in avanti, dietro serviva più impatto"

Ultime notizie calcio Napoli – Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria sul Frosinone

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Badiashile? Non si possono giudicare i giocatori per un errore. Ci sono mille sbagli in una partita, a volte ti costa una partita. A Milano potrei aver sbagliato io, non per aver messo lui ma per aver girato tre in difesa. E’ arrivato, era da tanto che era fermo. Abbiamo avuto 6-7 occasioni in cui non abbiamo neanche calciato e loro ripartono sempre. Così la partita diventa una sfida di ping-pong. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita più difensiva anche per stanchezza, abbiamo avuto quattro palle dove tre contro due o quattro contro due e lì abbiamo sbagliato troppe volte. A Milano ha fatto bene come nelle altre partite. Stasera ha giocato nei due di metà campo, è un giocatore straordinario. Se gioca in quella posizione diventa ancora più bravo. Gli ho detto che così può allungare la sua carriera di due o tre anni. Lui preferisce giocare più avanti. L’anno scorso è stato a lungo fermo. Anguissa l’anno scorso ha giocato 13 partite, Neres è stato fuori a lungo. Quando mancano le forze, dobbiamo diventare solidi dietro. Anche stasera abbiamo concesso troppo. Serviva più impatto. Di Lorenzo? Con i suoi inserimenti c’è stato sempre, anche con il dare e andare. Nel primo tempo diverse volte siamo stati pericolosi senza calciare. Rigore? Hojlund si è scusato perché De Bruyne gli ha dato la palla e gli ho detto che doveva ridargliela”.