Lutto SSC Napoli, è scomparsa la mamma di Gianluca Maran
Notizie 11:08
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Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a Gianluca Maran e alla sua famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa della cara mamma.
La redazione di CalcioNapoli24 si stringe attorno a Gianluca Maran porgendo le sue più sentite condoglianze.
Gianluca Maran è uno dei collaboratori tecnici che fa parte dello staff dell'allenatore azzurro Massimiliano Allegri.
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