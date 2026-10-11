Lutto SSC Napoli, è scomparsa la mamma di Gianluca Maran

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a Gianluca Maran e alla sua famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa della cara mamma.

La redazione di CalcioNapoli24 si stringe attorno a Gianluca Maran porgendo le sue più sentite condoglianze.

Gianluca Maran è uno dei collaboratori tecnici che fa parte dello staff dell'allenatore azzurro Massimiliano Allegri.

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