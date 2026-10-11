UFFICIALE - Villarreal-Napoli, arbitra il tedesco Siebert

La UEFA ha diramato la designazione arbitrale per la seconda giornata di Leaghe Phase di Champions League, e di seguito c'è la designazione relativa al match tra Villarreal e Napoli di martedì sera. Tutta tedesca a partire dall'arbitro Daniel Siebert ad assistenti, quarto ufficiale, VAR e AVAR:

Arbitro: Daniel Siebert

Assistenti: Jan Seidel , Rafael Foltyn

, Rafael Quarto ufficiale: Max Burda

VAR: Sören Storks

Assistente VAR: Bastian Dankert

Tra i precedenti di Siebert con il Napoli: