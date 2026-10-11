UFFICIALE - Villarreal-Napoli, arbitra il tedesco Siebert
Champions League 10:12
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La UEFA ha diramato la designazione arbitrale per la seconda giornata di Leaghe Phase di Champions League, e di seguito c'è la designazione relativa al match tra Villarreal e Napoli di martedì sera. Tutta tedesca a partire dall'arbitro Daniel Siebert ad assistenti, quarto ufficiale, VAR e AVAR:
- Arbitro: Daniel Siebert
- Assistenti: Jan Seidel, Rafael Foltyn
- Quarto ufficiale: Max Burda
- VAR: Sören Storks
- Assistente VAR: Bastian Dankert
Tra i precedenti di Siebert con il Napoli:
- Napoli-Granada 2-1 in Europa League nel 2021
- PSV Eindhoven-Napoli 6-2 in Champions League nel 2025
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