UFFICIALE - Villarreal-Napoli, arbitra il tedesco Siebert

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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La UEFA ha diramato la designazione arbitrale per la seconda giornata di Leaghe Phase di Champions League, e di seguito c'è la designazione relativa al match tra Villarreal e Napoli di martedì sera. Tutta tedesca a partire dall'arbitro Daniel Siebert ad assistenti, quarto ufficiale, VAR e AVAR:

  • Arbitro: Daniel Siebert
  • Assistenti: Jan Seidel, Rafael Foltyn
  • Quarto ufficiale: Max Burda
  • VAR: Sören Storks
  • Assistente VAR: Bastian Dankert

Tra i precedenti di Siebert con il Napoli:

  • Napoli-Granada 2-1 in Europa League nel 2021
  • PSV Eindhoven-Napoli 6-2 in Champions League nel 2025
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