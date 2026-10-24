Bazzani punta il dito contro Beukema: "Ma come può pensare di fare una cosa del genere?"

Ultime notizie Napoli - Fabio Bazzani, ex calciatore, ha commentato ai microfoni di DAZN la partita Napoli-Roma 3-3.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Come può pensare Beukema che si fischi quel contatto? Io mi arrabbierei col mio giocatore, Beukema si rialza tardi e poi si ributta giù. Devono passarmi sopra con un carroarmato per buttarmi a terra sul 3-2 a fine partita. Non si può andare giù così leggermente e liberare un uomo che poi va a fare gol. Il Napoli ha pagato gli ultimi venti minuti, gli azzurri non sono abituati a giocare a questi ritmi".