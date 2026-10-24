Roma, Pisilli: "Arriviamo a questa gara con tanta carica, vogliamo far bene e vincere"
Le Interviste 17:09
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Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, ha parlato così a DAZN prima della sfida del Maradona contro il Napoli
Ultime notizie calcio Napoli – Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli.
Pisilli prima di Napoli-Roma
Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:
“Ultimamente abbiamo giocato bene, arriviamo a questa gara con tanta carica. Sappiamo che è una partita importante, vogliamo far bene e vincere. Fascia da capitano? E’ stato un onore, ma sono subito concentrato sulla gara di oggi”.
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