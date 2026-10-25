"Il Napoli vede di nuovo la luce, favoloso e devastante!". Voti e pagelle McTominay
Rassegna Stampa 07:30
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Scott McTominay in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport 8 Seconda doppietta in cinque giorni, stavolta però non vale i tre punti. Ma Scott è tornato e il Napoli ora vede di nuovo la luce.
- Il Mattino 7,5 Favoloso, devastante. E segna sempre lui. Altro giro, altra doppietta. Incanta a lungo. La coppia che si forma è quella con De Roon: fin dai primi minuti però deve leggere anche gli inserimenti da assorbire dei centrali della Roma con De Roon che resta più bloccato.
- Repubblica 8 Seconda doppietta in 4 giorni, tra Champions e campionato. È l'ago della bilancia azzurra.
- Corriere dello Sport 8 Va bene il lavoro sporco, ok il sacrificio, bella pure la sostanza, per carità, ma oltre una mostruosa partita difensiva a un certo punto il suo talento ha debordato dal punto di vista offensivo: di prepotenza ha segnato il 2-0 e il 3-2, pensando di aver schienato la Roma.
- Tuttosport 8 Il gol gli mancava da Pisa-Napoli del 17 maggio: ne fa due insieme, confermandosi giocatore col frac, da grandi serate - e confermando pure di essere tornato a grandi livelli dopo i problemi cardiaci.
- Corriere della Sera 7,5
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