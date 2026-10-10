Allegri è pronto a rivoluzionare il suo Napoli in cerca di una svolta: pronto Badiashile dal 1' e ipotesi De Bruyne

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli è ancora un cantiere aperto, il Frosinone gioca quasi a memoria e sembra riflettere l’immagine del suo allenatore. Ne parla la Gazzetta dello Sport. Allegri è pronto a cambiare, a rivoluzionare il suo Napoli in cerca di una svolta.

L’infortunio di Favasuli non ha cambiato i piani di inizio sosta: "Max pensa di passare alla difesa a tre, nel 3-4-2-1 la sorpresa dovrebbe essere il debutto di Badiashile in difesa, col dirottamento di Rafa Marin a destra e la conferma di Rrahmani al centro. Politano potrebbe riposare, Di Lorenzo a tutta fascia, alle spalle di Hojlund De Bruyne e Neres. Condizionale d’obbligo, l’altro dubbio è relativo alla posizione del belga. Gilmour e Lobotka meriterebbe un po’ di riposo: la coperta cortissima dà a Max una solo opzione, quella di abbassare KDB. In quel caso, dentro Lang accanto a Neres sulla trequart".